Aydın'da Jandarma Tanıtım Faaliyetleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tanıtım faaliyetlerine devam ederken, öğrenciler ekiplere yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma'nın 185'inci Kuruluş Yıldönümü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtım etkinlikleri Aydın'da devam ediyor. Faaliyetler kapsamında Aydın merkezde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Efeler Lisesi, 0Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Süleymam Demirel Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilere yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Toplantı salonunda JSGA'nın tanıtım videosu izlenirken, bilgilendirme yapıldı. Sosyal Bilimler Lisesi okul bahçesinde kurulan tanıtım stantları öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle ziyaret edildi. - AYDIN