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Aydın'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı, 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde yaptıkları çalışmalarda 4 aranan şahsı yakalarken, 9 ruhsatsız silah ele geçirdi. Uygulamalarda uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar da yakalandı.

Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde yaptıkları çalışmalarda 4 aranan şahsı yakalarken, 9 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Cinayet Büro Amirliğince son günlerde yapılan uygulamalarda aralarında uyuşturucu hırsızlık ve dolandırıcılık suçlularının da bulunduğu 4 aranan şahıs yakalandı. 14 şahıstan ise değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 53 adet fişek ve 1 adet kesici delici alet ele geçirilirken, 1 adet çalıntı araç yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Aydın Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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