Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent, Çine, İncirliova, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda İncirliova'da V.Y. ve Z.Ş. isimli şüpheli, üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalandı. Ayrıca diğer ilçelerdeki çalışmalarla beraber yakalanan V.Y., Z.Ş., O.Y., E.A., S.E., M.E. ve A.S.A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN