Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekiplerince durdurulan 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalanırken, uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette Kuşadası ilçesinde V.A. ve E.S. isimli 2 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan V.A., E.S., A.K., İ.K., G.E., A.Ö., H.K., S.R. ve S.Ç. isimli toplam 9 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN