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Kuşadası'nda Otomobilde 8 Kilogram Esrar Bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında yapılan aramada 8 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin bagajında 8 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 8 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.???????

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Aydın Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Güncel Haberler

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