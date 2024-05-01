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Aydın'da Tarım İşçileri 1 Mayıs'ı Çilek Tarlasında Pasta Keserek Kutladı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çilek hasadı yapan tarım işçileri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tarlada pasta keserek kutlama yaptı. İşçilere sürpriz yapan çilek üreticisi İdris Yargi, tüm işçilerin işçi bayramını kutladı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçileri, 1 Mayıs'ı çilek tarlasında pasta keserek kutladı.

Türkiye'nin çileği ile ünlü Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek hasadı yapan tarım işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tarlada pasta kesti. Sabah erken saatlerde çilek serasına gelen işçiler, mesai bitimlerine yakın sürprizle karşılaştı. Bahçe sahibi İdris Yargi, çalışanlarına 1 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı pastayı ikram etti. Tarım işçileri pasta sürprizine sevinerek üretici Yargi'ya teşekkür etti. İşçiler kestikleri pastayı yiyerek tarlada 1 Mayıs'ı kutladı.

İşçi bayramında da olsa çalışmak zorunda olan işçilerine bir sürpriz yapmak istediğini ifade eden Çilek üreticisi İdris Yargi, "Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen işçilerimiz tarlada çalışıyor. Türkiye'nin en lezzetli çileklerinin üretildiği Atça'dan tüm işçilerimizin işçi bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultanhisar 1 Mayıs Aydın Tarım Yerel Yaşam Güncel Haberler

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