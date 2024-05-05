Aydın'da Hayvan Hırsızlığından Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 1,5 yıldır aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli bir operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre ekipler, "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı" suçundan 1,5 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli şahsın, hayvancılık yaptığı Didim ilçesinden ayrılarak kullandığı araç ile yakalanmamak için farklı güzergahlardan Denizli'ye gideceğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eşzamanlı çalışmayla şüpheliyi, Bozdoğan ilçesi Örentaht Mahallesi'nde yapılan takip sonucu yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN