Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 6 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Osman Yozgatlı Mahallesinde akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.