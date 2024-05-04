Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: Evde Üretim Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde ürettiği kaçak alkolleri piyasaya sürmeye çalışan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Nazilli ilçesinde ikametinde ürettiği alkolleri sattığı tespit edilen S.D. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 611 litre hazırlanmış kaçak içki, 10 litre etil alkol, 3 adet aroma, 5 adet boş alkol şişesi, 1 adet damıtma makinası ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - AYDIN