Aydın'da Hurdacıların Biriktirdiği Malzemeler Yangında Kül Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde hurdacıların toplayıp biriktirmiş olduğu karton ve plastik malzemeler çıkan yangında kül olurken, alevler yakındaki eve sıçramadan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi 695 sokak üzerinde bulunan boş bir alana biriktirilen hurda eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hurdalığın yakınında bir ev yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, hurdalıkta bulunan kartonlar ve plastikleri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevler, yakındaki eve sıçramadan hızlıca kontrol altına alıp yangını söndürdü. - AYDIN