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Nazilli'de Boşanmak İsteyen Eşi Kalbinden Bıçaklayan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında kalbinden bıçaklayıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında kalbinden bıçaklayıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Nisan Pazartesi günü Altıntaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. (30) isimli kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı. A.K., iddiaya göre boşanma davası açtığı E.K. (35) ile birlikte yaşadığı Muğla'dan Aydın'ın Nazilli ilçesine dönerek ailesinin yanına yerleşti. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen A.K., ilçedeki bir fabrikada işe başladı. Gece mesaisini tamamlayan kadın, Nazilli'deki evine dönmek için yola çıktı. Kadın, evinin sokağında boşanma aşamasındaki eşi E.K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K., kendisinden boşanmak isteyen eşi A.K.'yi kalbinden bıçaklayıp geldiği araca binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan E.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. E.K.'nin Turan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis operasyon için düğmeye bastı. 3 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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