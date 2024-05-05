Aydın'da trafik ekipleri çocuklara trafik güvenliği eğitimi verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla sahaya inen trafik ekipleri, vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi vererek, trafik bilincinin çocuk yaşta oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Aydın'da trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulmasına yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri tarafından verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası'nda da çalışmalarına hız kazandıran ekipler, özellikle çocuklarda trafik bilincinin oluşturulmasının önemine dikkat çekiyor. Bu çerçevede Eğitim Büro personelleri ve şahin ekipleri, "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, trafik güvenliği eğitimi verdi. Ailelere ve özellikle çocuklara verilen trafik eğitiminde bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, etkinlikte emniyet kemeri, aşırı hız, yaya geçidi önceliği, hatalı sollama ve alkollü araç kullanma gibi birçok konuda vatandaşları uyararak çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmenin öneminin altını çizdi. Toplumda trafik bilincini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN