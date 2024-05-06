Aydın'da Traktör Arkasındaki Tarım Aletini Çalan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün arkasına bağlı tarım aletini çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcagedik Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsa ait bir adet traktör arkasına takılan ızgaranın çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu H.K. isimli şüpheli şahıs çalınan ızgara ile birlikte Germencik Neşetiye Mahallesi'nde yakalandı. Izgara sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN