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Aydın'da Traktör Arkasındaki Tarım Aletini Çalan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir traktörün arkasına bağlı olan tarım aleti çalındı. İhbar üzerine yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahıs yakalandı ve çalınan alet sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün arkasına bağlı tarım aletini çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcagedik Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsa ait bir adet traktör arkasına takılan ızgaranın çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu H.K. isimli şüpheli şahıs çalınan ızgara ile birlikte Germencik Neşetiye Mahallesi'nde yakalandı. Izgara sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Aydın Tarım Güvenlik Yakalama Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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