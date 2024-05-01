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Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin takla atması sonucu ağır yaralanan Tuğçe Aydın hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuğçe Aydın hayatını kaybederken kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 10 Nisan Cuma günü Nazilli ilçesi Aydın - Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysu Öncel yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonetin sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen kamyonet, ağaçlara çarparak durabildi. Araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve Tuğçe Aydın ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tuğçe Aydın 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aydın'ın ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğulurken kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli trafik Aydın Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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