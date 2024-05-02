Üye Girişi
Haberler

Aydın'da gal arısına karşı böcek mücadelesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında kestane ağaçlarının yoğun olduğu Eğrikavak Yaylası'na torymus sinensis türü böcekler bırakıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında kestane ağaçlarının yoğun olduğu Eğrikavak Yaylası'na "torymus sinensis" türü böcekler bırakıldı.

Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, açıklamasında, son yıllarda özellikle gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, bunlarla mücadele etmek için de böceklerin doğaya bırakıldığını belirtti.

Çalışmaların devam edeceğini aktaran Evcin, "torymus sinensis" türü böceklerin, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden getirildiğini kaydetti.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Aydın Köşk Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title