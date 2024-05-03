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Aydın'da 515 Gram Skunk Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde durdurulan araçta 515 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde durdurulan araçta 515 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Aydın'ın Nazilli ilçesine araç ile getiren T.A., A.P., S.E.A, N.P, T.B isimli şüpheli şahısların İsabeyli Mahallesi'nde araçları durduruldu. Durdurulan araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 154 adet satışa hazır olarak paketlenmiş toplam 515 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan T.B., A.P, S.E.A. tutuklanırken, T.A ve N.P ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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