Okul Sporları İFET Etkinlikleri Mimar Sinan Spor Salonu'nda Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının katılımıyla düzenlenen Okul Sporları faaliyetleri kapsamında, ilkokul ve ortaokul kademelerinde öğrenim gören çocukların katıldığı Fiziksel Etkinlik Oyunları (İFET) etkinlikleri, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar için bedensel sağlığın ve sporun önemi bir kez daha vurgulandı. Toplam dört sınıfa ve kategoriye ayrılan etkinliklerde öğrenciler, spor ve rekabet dolu anlar yaşadı.

Toplam 12 okulun katıldığı 1. sınıflar çift ayak atlama oyununda, öğrencilerin enerjisi ve yetenekleriyle dolu anlar yaşanırken Ekrem Çiftçi İlkokulu birinci, Halide Hatun İlkokulu ikinci, Aliya İzzet Begoviç İlkokulu üçüncü oldu.

Toplamda 11 okulun katıldığı ve okulların yoğun rekabetine sahne olan 2. sınıflar daire içinde bayrak koşusunda Aliya İzzet Begoviç İlkokulu birinci, Cumhuriyet İlkokulu ikinci, Ekrem Çiftçi İlkokulu üçüncü oldu.

Katılımın yüksek olduğu 3. sınıflar el değdirerek bayrak koşusunda Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu birinci, Ekrem Çiftçi İlkokulu ikinci, Yedi Eylül İlkokulu üçüncü.

Toplamda 13 okulun mücadele ettiği 4. sınıflar halat çekme oyununda, Aliya İzzet Begoviç İlkokulu birinci, Halide Hatun İlkokulu ikinci, Cumhuriyet İlkokulu üçüncü oldu.

Etkinliğin finalinde İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Süleyman Ekici, başarı gösteren sporculara madalyalarını takdim etti. Madalya törenine Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Gençlik Spor Okul Sporları Şube Müdürü de katılarak öğrencileri tebrik etti. - AYDIN