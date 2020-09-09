Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan susam, yurt dışından ilgi görüyor Muğla'da, Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susam, yurt dışından gelen yoğun talep nedeniyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Muğla'da, Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susam, yurt dışından gelen yoğun talep nedeniyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da, susam da çiftçilerin önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor.

İlde en fazla susam ekilen bölgelerden birisi de Ula ilçesinin Gökova Mahallesi'nde yer alıyor. Üreticiler de Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susamın hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, makinelerin girmediği tarlalarda elleriyle söktükleri ürünleri daha sonra topluyor.

Genelde kadınların topladığı susamlar, desteler halinde yerde bekletilip, daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak dökülen susam, eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek çalışan işçiler, maske ve eldiven takmayı da ihmal etmiyor.

Çin ve Japonya'dan gelen yoğun talep fiyatını arttırdı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hasat yapılan tarlalarda tarım işçilerine kolaylık diledi.

Saylak, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 250 bin dekar alanda susam ekimi yapıldığını söyledi.

Muğla ve ilçelerinde ortalama 27 bin dekar alanda yıllık 3 bin 70 ton susam üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Saylak, "Muğla susam ekim alanı bakımından Manisa, Antalya ve Uşak'tan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Üretimde ise Antalya ve Manisa'dan sonra üçüncü durumda." dedi.

Saylak, bu yıl da 3 bin tonun üzerinde bir üretim beklediklerini bildirdi.

Gökova'da bu sene 13 bin 500 dekar alanda yaklaşık 1500 ton rekolte beklediklerini belirten Saylak, şöyle konuştu:

"Gökova Körfezi deniziyle, balığıyla, azmağıyla değil bereketli toprakları, aroması çok yüksek kaliteli susamlarıyla da ünlü. Denizden iyot kokulu gelen rüzgar Gökova susamına müthiş bir aroma katıyor. Susam bu topraklarda susuz olarak yetişiyor. Son iki yıldır Çin ve Japonya'dan Gökova susamına talebin artmasıyla fiyatlar yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 5-6 liraya satılan Gökova susamı şu anda 17 ila 20 lira arasında alıcı buluyor."

Saylak, Gökova susamına hak ettiği değer olan coğrafi işareti almak için çaba göstereceklerini vurguladı.

"Aroması nedeniyle aranan bir ürün"

Gökova Körfezi kıyısında 15 yıldır susam üretimi yapan Hüsamettin Baldır ise Gökova susamının çok kaliteli ve aranan bir ürün olduğunu söyledi.

Ürünlerinin bu yıl kilogramının 17-18 liradan toptan satıldığını anlatan Baldır, ürettikleri ürünlerin büyük bölümünü Yunanistan ve Japonya'ya gönderdiklerini kaydetti.

Gökova susamının susuz yetiştiği için aromasının yüksek olduğunu ve bu nedenle aranan bir ürün olduğunu ifade eden Baldır, yaklaşık 90 günde ürünlerini hasat ettiklerini dile getirdi.

Tarlada çalışan kadın işçilerden Kezban Korkut da Köyceğiz'den sabah 5 gibi minibüslerle yola çıkarak susam toplamak için Gökova'ya geldiklerini anlattı.

Sıcakta tarlada çalışmanın zor olduğunu belirten Korkut, her şeye rağmen aile bütçesine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA