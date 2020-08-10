Arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu
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Arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde fotoğraf çektirmek isterken denize düşen Aras Kadıoğlu'nu kurtarmak isterken suya atlayan Kaan Kemal Kaya'nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu
10.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:14

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde fotoğraf çektirmek isterken denize düşen Aras Kadıoğlu'nu kurtarmak isterken suya atlayan Kaan Kemal Kaya'nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'ninEzine ilçesine bağlı Kumburun köyü sahil kenarında, fotoğraf çekilirken denize düşen Kadıoğlu ile onu kurtarmak isteyen ve denize atlayan arkadaşı Kaya boğularak can verdi. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün denize düşen gençler için arama ve kurtarma çalışması başlatmıştı. Kısa sürede Aras Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılırken, Kaan Kemal Kaya için gün boyu arama çalışmaları devam etti. Bugün sabah erken saatlerde arama çalışmalarına devam eden ekipler, sahilden yaklaşık 750 metre açıkta Kaya'nın cansız bedenine ulaştılar. Kıyıya çıkarılan Kaan Kemal Kaya'nın cesedi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Erol Güngördü/İHA)

Kaynak: İHA

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