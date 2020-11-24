Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir "
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Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir "

24.11.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan aramanın, milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan aramanın, milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir" dedi.(1)

Akşener: 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir '
Akşener: 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir '
Akşener: 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir '
Akşener: 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir '

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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