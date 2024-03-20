AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), geçen yıl yaptığı yatırımlarla Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta ve Burdur'daki yaklaşık 2,4 milyonun üzerindeki aboneye kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik dağıtımı hizmeti sunmak hedefiyle faaliyet gösteren AEDAŞ'ın geçen yıl elektrik tüketiminin en yüksek olduğu ilk iki ilçe Alanya ve Muratpaşa oldu.

Yıl içinde en yüksek tüketim 1 milyar 508 milyon kilovatsaat ile Muratpaşa, 1 milyar 416 milyon kilovatsaat ile Alanya'da gözlendi.

Yüksek enerji talebini, bakım-onarım çalışmaları ve yeni yatırımlar ile karşılayan AEDAŞ, geçen yılı ihtiyaçlar doğrultusunda Alanya ve Gazipaşa'ya alçak ve orta gerilim seviyesinde yaklaşık 325 kilometrelik yeni şebeke tesis ederken, 65 yeni trafo, 605 aydınlatma direği yatırımı yaptı.

Yatırım çalışmaları kapsamında Alanya'da Avsalar Mahallesi'ne 3, Mahmutlar Mahallesi'ne 2, Oba Mahallesi'ne 6, İspatlı ve İmamlı mahallerine 5'er, Dere Mahallesi'ne 4, Avsallar, Aliefendi ve Kuzyaka mahallelerine 3'er ilave trafo bölgesi tesis edilerek, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı öngörüldü. Bu mahalleler başta olmak üzere Alanya ilçesine yapılan yeni trafo merkezinin sayısı 60 oldu.

Geçen yıl Alanya'ya toplam 303 kilometre alçak ve orta gerilim şebeke tesis edilirken 2 bin 594 armatür yenilendi, 391 yeni aydınlatma direği ile 955 alçak gerilim direği, 1239 orta gerilim direği yatırımı yapıldı.

AEDAŞ, bu yıl da Alanya ilçesi genelinde 970 yeni aydınlatma direği, 13 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, 32 kilometre AG+OG havai şebeke, 29 kilometre yer altı alçak gerilim şebekesi ve 28 kilometre yer altı orta gerilim şebekesi tesis edilmesi yönünde çalışmalarına başladı.

Öte yandan şirket, geçen yıl Gazipaşa'da gerçekleştirdiği yatırımlar kapsamında ise ilçe genelinde 22 kilometre alçak ve orta gerilim şebekesi tesis ederken, 55 alçak gerilim direği, 22 orta gerilim direği ve 214 aydınlatma direği yatırımı yaptı.

Gazipaşa'nın Bakılar Mahallesi'ne 1, Pazarcı Mahallesi'ne 4 ilave trafo bölgesi tesis eden AEDAŞ, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı yatırımları gerçekleştirdi. Geçen yıl yapılan trafo tesislerinin 5'i hizmete girerken, Karalar ve Karatepe başta olmak üzere İstiklal Kahyalar, Korubaşı mahallelerinde toplam 12 trafo tesis edilmesi için çalışmalar bu yıl için planlandı ve başladı.

Şirket, bu yıl Gazipaşa ilçesi genelinde 35 yeni aydınlatma direği, 14 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, 23 kilometre AG+OG havai şebeke, 1 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 2 kilometre yer altı orta gerilim şebekesi tesis edilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.