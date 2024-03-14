Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnafla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Akdeniz Belediye Başkan adayı Gültak, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve teşkilat yöneticileriyle Çay Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Gültak, projelerini anlattı.

Gültak, kentsel dönüşüm atağını sürdüreceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde başta Çay olmak üzere Çilek, Turgutreis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde 1200 civarında konutla kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.