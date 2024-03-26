Adana, 2023 yılında Türkiye'nin soya üretiminde birinci oldu

Adana, 2023 yılında soya üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 90 bin ton soya üretimi ile Türkiye'nin toplam soya üretiminin yüzde 65'ini karşıladığını, Akdeniz bölgesi üretiminin ise yüzde 69'unu karşıladığını bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Adana'nın 2023 yılında 90 bin ton soya üretimi ile Türkiye'nin yüzde 65'ini, Akdeniz Bölgesi'nin de yüzde 69'unu karşılayarak Akdeniz ve Türkiye birinci oldu" denildi. - ADANA