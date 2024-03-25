Gazze'de İsrail saldırılarına karşı uyarı: Sistematik yıkım yaşanıyor

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) İletişim Direktörü Muhammed Shehada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de sistematik bir yıkım yaşandığını ve bu durumun burada yaşamayı sürdürülemez hale getireceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında Filistin'deki insan hakları durumunun ele alındığı panel düzenlendi.

Shehada, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de birçok yerde çürüyen cesetlerin bulunduğunu, neredeyse herkesin bu görüntülere şahit olduğunu söyledi.

"Artık Gazze'de tanıdığım herkesin burnuna gerçek ölüm kokusu sinmiş durumda." diyen Shehada, Gazze'deki arkadaşları ve ailesinin, özellikle geceleri bombalanan evlerden yükselen çığlık seslerini duyduğunu aktardı.

Soykırımın yalnızca toplu katliam ile gerçekleşmeyeceğini, "her şeyin sistematik olarak yok edilmesinin" soykırımın unsuru olduğunu vurgulanan Shehada, " Gazze'de şu anda sistematik bir yıkım var. Bu, Gazze'de yaşamayı kısa ve uzun vadede sürdürülemez hale getirecek." dedi.

Shehada, Gazze'deki kamu binaları, sivil yapılar ve üniversitelerin hedef alındığını, insanların kasıtlı olarak aç bırakıldığını da ifade etti.

Panelin moderatörü Cenevre Uluslararası Haklar ve Kalkınma Enstitüsü (IRDG) Koordinatörü Aya Linda Youssef de İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşananlar ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.