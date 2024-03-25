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Hataylı balıkçının oltasına 8 buçuk kiloluk ceylan balığı takıldı

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Hatay'ın Payas ilçesinde uzun yıllardır amatör olarak olta balıkçılığı yapan İshak Beyaz'ın yüzü, oltasına takılan 8 buçuk kiloluk ceylan balığıyla güldü.

Akdeniz'in bereketli suları balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hatay'ın Payas ilçesinde uzun yıllardır botla olta balıkçılığı yapan İshak Beyaz, 8 buçuk kiloluk ceylan balığı yakalamayı başardı. Bu büyüklükte bir balık yakalamayı ilk defa başaran Beyaz'ın yaşadığı mutluluksa balığı yakalama anına yansıdı.

İlk defa oltasına bu büyüklükte bir balık vurduğunu ifade eden amatör balıkçı Beyaz, "Uzun yıllardır yakaladığımız Kızıldeniz'den gelen bir tür ceylan balığı. Uzun yıllardır yakalıyoruz ama bu boyda büyük bir ceylan ilk defa denk geldi. Normalde ortalama yakaladığımız boylar 1-1,5 kilo, bazen 3-4-5 kilolar denk geliyor. Ama bu sefer 8 buçuk kilo geldi, biz de çok şaşırdık bir daha denk gelir mi bilmiyoruz. Yani ilk oltaya vurduğunda çok büyük bir şey olduğunu fark ettik çünkü kalama alıyor inanamadık. Bir de botun yanına geldiğinde adeta şok olduk, yani bu kadar büyük bir balık ilk defa görüyorduk. Çünkü bu boyda ceylan ilk defa görüyorduk daha doğrusu kullandığımız ekipman bu balık için aslında biraz hafif kalıyordu. Biraz mücadele ettik ve 10-15 dakikalık bir mücadele sonunda bota almayı başardık, inşallah bir daha denk gelir. Şu an Ramazan'dayız ve bir Ramazan boyu yiyebiliriz muhtemelen" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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