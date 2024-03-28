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Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan adayı ise Tahsin Akdeniz. Tahsin Akdeniz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TAHSİN AKDENİZ KİMDİR?

Tahsin Akdeniz, 1967'de Manisa'nın Sarıgo¨l ilçesinde dogˆdu. İlk, orta ve lise egˆitimini Sarıgo¨l'de tamamlayan, 30 yıldır esnaf, aynı zamanda çiftçi olan Akdeniz, 2009-2014'te CHP'den Belediye Meclis üyeligˆi ve 2015-2020'de de partinin İlc¸e Bas¸kanlıgˆını yaptı. Akdeniz, evli ve 2 c¸ocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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