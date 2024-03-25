Adana, 2023 yılında yerfıstığı üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye'nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48'ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48'ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu" denildi. - ADANA