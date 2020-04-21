AFYONKARAHİSAR Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi
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AFYONKARAHİSAR Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi

Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2300 rakımlı Emir Dağları'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

21.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:21
AFYONKARAHİSAR Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi

Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi 

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2300 rakımlı Emir Dağları'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen drone kamerayı fark eden yılkı atları, toplu halde koşturmaya başlayınca ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Emirdağ ilçesine ismini veren 2300 rakımlı Emir Dağları'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Toplu hallerde gezen yılkı atları kendilerini görüntüleyen kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı. Hep birlikte yaylalarda koşturan atların görüntüsü izleyenleri büyüledi. Çekimler Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirildi. 'ATLARIN TOPLU HALDE GEZMESİ MERAK UYANDIRIYOR'Emirdağ'da yaşayan Recep Morca, yılkı atlarının kişilere adrenalin duygusu yaşattığını söyleyerek, şöyle konuştu:  "Emirdağ yaylalarında hayvancılık, yaylacılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, sonbaharda hayvancılık yapanlar şehirlere tekrar iner. Buraya Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan Emir Dağları'na ulaşabiliriz. Emir Dağları'nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. 2300 rakımlı bu yayla doğa tutkunlarının, fotoğraf tutkunları tarafından ziyaret edilir. Burada en dikkati çeken yılkı atlarımızdır. Yılkı atları için kış dönemlerinde belediye ve orman işletme görevlileri buraya sık sık yem bırakıyor. Doğada bu kadar fazla atın toplu halde olması merak uyandırıyor. Daha yakından görmeyi, fotoğraflamayı ya da videosunu çekmeyi istiyorsun. Onlar kaçtıkça sen yaklaşmak istiyorsun. Adrenalin hissi uyandırıyor. Bu durum Emir Dağları'na gelecekler için ekstra bir heyecan oluşturuyor."EMİRDAĞ YAYLALARINA BEKLİYORUZ

Hayrunnisa Yörük de Emirdağ yaylalarının insana huzur verdiğini kaydederek, "Bu yaylara çok sık geliyoruz. Yılkı atları genellikle buraya gelip su içiyor. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Şu an insanlar yaylalara da gelmeye başladı. Buraya gelen güzel bir doğa, güzel çiçeklerle karşılaşıyor. Nisan ayından sonra kekikler de burada bulanabilecek. Burada insanlar huzur buluyor. İnsan buraya ne aramak için geliyorsa onu buluyordur" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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