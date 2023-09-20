Emirdağ'da Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 2023-2024 sezonunda ilçede yapılacak spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya emniyet ve jandarma personelleri de katıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Osman Bilici başkanlığında 2023-2024 sezonunda ilçede tüm branş türlerindeki spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi için İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı. Emniyet ve jandarma personellerinin de katıldığı toplantıda spor müsabakalarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılacak olanlar ele alındı. - AFYONKARAHİSAR