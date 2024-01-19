Emirdağ'da akaryakıt istasyonundan para çalma olayı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuruca köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 4 bin 500 lira çaldığı öne sürülen 2 zanlının araçlarıyla kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracı yol güzergahında durdurdu.
Araçtaki aramada, 4 bin 500 lira ele geçirildi, M.A. ile H.Y. gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.Y. ise serbest bırakıldı.