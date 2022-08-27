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Son dakika haberi: Odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çay- Emirdağ ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.M., idaresindeki 70 ABH 165 plakalı odun yüklü tır Bolvadin ilçesi girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, tırın yol kenarına devrilmesi ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa

Karahisar Emirdağ Çay 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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