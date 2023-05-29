Üye Girişi
Haberi Paylaş
Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı

Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ ilçe karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D., idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T., yönetimindeki 06 CZC 694 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.D.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ayrıca otomobilde de ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Emirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title