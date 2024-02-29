Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde somon ve alabalık tesisi kurulacak

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde somon ve alabalık tesisi kurulması için imzalar atılırken, tesiste ilk etapta 100'e yakın kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 14 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak somon ve alabalık işleme tesisi için arsa tahsis sözleşmesi Kaymakam Osman Bilici ve yatırımcı firma yetkilileri arasında imzalandı.

İmza töreni sonrası konuşan Kaymakam Bilici, yatırımın ilçe ekonomisi ve istihdamı adına önemli olduğunu dile getirerek, "Bölgemiz daha fazla büyümekte ve cazibe merkezi haline gelmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR