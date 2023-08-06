Bakan Göktaş, Gurbetçi Festivali'ne Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ilçesinde düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katıldı. Konuşmasında gurbetçilerin öz vatanlarını özlediğini vurgulayan Bakan Göktaş, devletin yurt dışında yaşayan vatandaşlara güçlü destek sağladığını belirtti. Ayrıca depremde gösterilen yardımlar için teşekkür etti.