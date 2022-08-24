Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon spor: Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı

Spor Haberleri

Afyon spor: Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı

Afyon haber: Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Belçika'nın Anderlecht Futsal Takımı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamp yaptı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Belçika'nın Anderlecht Futsal Takımı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamp yaptı.

As başkanı Emirdağlı Ömer Pala olan ve Anderlecht futbol kulübünün Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Futsal Takımı kamp için Emirdağ ilçesine geldi. Yaklaşık 10 gün ilçede kalan takıma ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Gurbetçileri ile ünlü ilçede protokol üyelerinin de yakından ilgilendiği takımın ilçede memnun ayrıldığı ve kulüp yöneticilerinin Emirdağ'ı önümüzdeki yıllarda da kamp programına dahil edecekleri belirtildi.

Öte yandan, takıma ilçede ayrılırken Emirdağspor forması da protokol üyeleri tarafından hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar Belçika Emirdağ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title