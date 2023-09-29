Emirdağ'da Motosiklet Denetiminde 9 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından yapılan motosiklet denetiminde 9 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde tescilsiz, plakasız, ehliyetsiz motor kullanan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde abart egzoz takan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan motosiklet denetiminde 9 motosiklet trafikten men edildi.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, motosikleti tescilsiz, plakasız şekilde trafikte kullanan, ehliyetsiz motor kullanan, plakası olduğu halde takmayan ya da plakasını görünmeyecek şekilde kullanan, çevreyi rahatsız edecek şekilde abart egzoz takan motosiklet sürücülerine ilgili kanun maddelerince cezai işlem uygulandı. Denetimde 9 adet motosikletin trafikten men edilerek otoparka çekildiği öğrenildi. Trafikte tehlike oluşturan motosikletlere karşı denetlemelerin devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR