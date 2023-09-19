Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Okul Ziyareti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, tadilat çalışması tamamlanarak eğitim öğretime açılan okulu ziyaret etti.

Kaymakam Bilici ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ile tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan okulu ziyaret etti. Kaymakam Bilici, okul bahçesine yeni yapılan ve betonu atılan basketbol sahasında da incelemeler yaptı. Kaymakam Bilici, okulun çevre düzenlemesinin de bir an önce tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması için gerekli talimatları vererek ziyaretini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR