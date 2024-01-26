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Emirdağ Kaymakamı: OSB'ler İlçe ve Ülke Ekonomisine Artı Değer Katıyor

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin ilçe ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine artı değer kattığını belirtti. Kaymakam Bilici, OSB'deki geri dönüşüm faaliyetleri ve kültür mantarı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin ilçe ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine artı değer kattığını belirtti.

Kaymakam Bilici, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geri dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde piyasadan temin edilen süt ve meyve suyu kutuları ve ambalaj atıklarının, çeşitli işlemlerden geçirilerek sunta ve playwood plakalarına dönüştürülerek tekrar üretilip tüketime hazır hale getirilmesi amacıyla hizmet veren fabrika ile ile kültür mantarı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Bilici, işletmelerin ülke ekonomisine artı değer kattığını belirterek, bir çok kişiyi de istihdam ettiğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Osman Bilici Emirdağ OSB Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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