Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.B. isimli hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B. kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.