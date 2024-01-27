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Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

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Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.B. isimli hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emirdağ'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emirdağ Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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