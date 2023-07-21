Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'ye Üstün Başarı Belgesi Verildi

Bilecik'e tayini çıkan Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'ye, Kaymakam Osman Bileci tarafından üstün başarı belgesi verildi. Teberci, ilçeden ayrılmadan önce veda ziyaretleri gerçekleştirdi ve Kaymakam Bileci tarafından başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirildi.