Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'ye Üstün Başarı Belgesi Verildi
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Bilecik'e tayini çıkan Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'ye, Kaymakam Osman Bileci tarafından üstün başarı belgesi verildi. Teberci, ilçeden ayrılmadan önce veda ziyaretleri gerçekleştirdi ve Kaymakam Bileci tarafından başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirildi.
Bilecik'e tayini çıkan Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'ye, Kaymakam Osman Bileci tarafından üstün başarı belgesi verildi.
Emirdağ'da İlçe Jandarma Komutanlığını yürüten Mehmet Teberci'nin Bilecik'e tayini çıktı. Teberci, ilçeden ayrılmadan önce veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede Kaymakam Osman Bileci'yi ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kaymakam Bileci, Teberci'ye gösterdiği başarılı çalışmalardan ötürü üstün başarı belgesi vererek yeni görev yerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR