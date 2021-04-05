Adalet Bakanı Gül: "Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır"
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Adalet Bakanı Gül: "Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu.

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu. (4)

Adalet Bakanı Gül: 'Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır'
Adalet Bakanı Gül: 'Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır'
Adalet Bakanı Gül: 'Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır'
Adalet Bakanı Gül: 'Yargı ne iktidarın ne muhalefetin yargısıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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