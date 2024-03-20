Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili '10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor' deyince ortalık karıştı

Trendyol Süper Lig'de önceki günlerde oynanan olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplantısında ortam gerildi.

TRABZONSPOR TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç sonrası, bordo mavililer bugün basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu'ndan Başkan Mahmut Ören ve Trabzon'un üst düzey isimlerinden birçok siyasi ve bürokrat katıldı. Toplantıda söz alan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u eleştirince olanlar oldu.

"SADECE FENERBAHÇE ÜZERİNDEN SÖZ SÖYLERSEK DOĞRU BİR TESPİT OLMAZ"

CHP'li Suiçmez, "Hepimiz için Trabzonspor bir kimlik ve üst kimliktir. Ama şimdi bir gerçeğe geleceksek ' Spor siyaset üstüdür.' Eminim hepiniz benden iyi biliyorsunuzdur. Spor siyaset üstü olmalıdır ancak ne yazık ki Türkiye'de siyaset sporun tam da üzerinde çökelmiş bir vaziyettedir. Herkes bunu çok iyi biliyor. Bugün sadece Fenerbahçe ve Kulüp Başkanı üzerinden söz söylersek çok doğru bir tespit olacağını düşünmüyorum." dedi.

"SİYASET YAPTIĞIN İÇİN RAHATSIZIM"

Suiçmez, konuşmasının devamında olaylı maç sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı açıklamalara dikkat çekti. O esnada ise AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Suiçmez'in konuşmasına "Siyaset yaptığın için rahatsızım." diyerek müdahale etti.

"2010-2011 ŞAMPİYONLUK KUPASININ KİMDE OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Toplantıdan ayrılmak için ayağa kalkan Genç'e yönelik sözlerini sürdüren CHP'li Suiçmez, "Size öyle geliyor. 2010/11 şampiyonluk kupasının kimde olduğunu herkes biliyor." dedi. Bu sözler üzerine AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, TBMM 28. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve bir çok isim toplantıdan ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalışmıştı.

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalışmıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girmişti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM: HİÇ KİMSE TÜRKİYE'Yİ TEST ETMEYE KALKIŞMASIN

Olaylı maç sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapıp, "Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez. Devlet, Türkiye'ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır. Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum,

ADALET BAKANI TUNÇ'UN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil." demişti.

Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise "Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

2010-11 KUPASI KİMDE?

Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe olmuştu. 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Sivasspor'u 4-3 yenerek puanını 82'ye yükseltmiş ve tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaşmıştı.