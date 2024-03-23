Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Enerjide Bağımsız Olmamız Lazım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Nükleeriyle, doğal gazıyla, kömürüyle, petrolüyle enerjide bağımsız olmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Milletimizin refahı bu çalışmadan geçer." dedi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde vatandaşlara hitap eden Tunç, halkın, AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Sertaş Karakaş'ı seçtiğinde, vadettiği projelerin tamamının arkasında olacaklarını söyledi.

Tunç, muhalefete yönelik eleştiride bulunarak, şunları kaydetti:

"10 ay önce altılı masa vardı. Masanın altı vardı, üstü vardı. Bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Şimdi neredeler? Birbirlerine düştüler. Bunlar iktidarı devralsalardı ne olurdu bu ülkenin hali, ne yaparlardı? İktidarı paylaşabilirler miydi? İlk günden kavgaya tutuşurlardı. Ülkeyi bir kaosa sürüklerlerdi. İşte millet buna müsaade etmedi. Millet, 10 ay önce Cumhur İttifakı'yla, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi."

Türkiye'de gerçek belediyeciliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığını, AK Parti'nin kurulmasının sebebinin de gerçek belediyecilik olduğunu anlatan Tunç, "2002'den itibaren de milletimizin tek başına iktidara getirdiği AK Parti'miz o gerçek belediyeciliğin eser ve hizmet siyasetini, bütün ülke sathına yaymıştır. O eser ve hizmet siyaseti sayesinde 81 ilimizi eserlerle donattık." diye konuştu.

"22 yıldan bu yana insanımızı güçlendirmek için çalıştık"

Tunç, AK Parti deyince eser ve icraatın akla geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz siyasetimizin merkezine hep insanı koyduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu sözü sık sık tekrar eder, 'Önce insan.' der. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adaletten güvenliğe varıncaya kadar 22 yıldan bu yana insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Onun için, 17 sandık konuldu milletimizin önüne, 17 sandıkta da milletimiz tercihini AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı."

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin 81 ilini yatırımlarla donattıklarını ve donatmaya da devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Filyos'da doğal gaz keşfedildiğinde ne dediler? Yok dediler. Yok diyenler sandıkta cevabını aldı. İnanmadılar çünkü. Yıllarca oralarda doğal gaz arandı ama bulunamadı. AK Parti'den önce, Recep Tayyip Erdoğan'dan önce yıllarca o şirketlere, yabancı firmalara paraları ödendi. Yabancı gemiler geldi, oralarda doğal gaz aradılar. 'Yok burada.' dediler, kuyuları kapatıp paramızı alıp gittiler." ifadelerini kullandı.

Enerjide bağımsızlığın önemine değinen Tunç, şöyle devam etti:

"Gabar Dağı'nda petrol yok muydu? Vardı ama teröristlerden temizledikten sonra oralara huzur geldi, petrol fışkırdı. Şimdi nükleer santral. Nükleeriyle, doğal gazıyla, kömürüyle, petrolüyle enerjide bağımsız olmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Milletimizin refahı bu çalışmadan geçer.

Savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık. 'Terörle mücadelede ve dış tehditlere karşı güçlü olmak istiyorsak o zaman işte savunma sanayiinde de yerli ve milli olmak gerekir. 'dedik, kendi silahlarımızı kendimiz ürettik. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle milletimizin yaşadığı şehirlere eserler üretmeye devam edeceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayretinde olacağız."

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de yerel yönetim ile iktidar işbirliğinin bir ilçeye, bir ile ve beldeye neler kazandırdığına hep birlikte şahit olacaklarını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise yepyeni bir dönemin kapısını açtıklarını belirterek, "Artık Yenice'de huzur olacak, artık Yenice'de dostluk olacak, artık Yenice'de samimiyet olacak. Yenice kalkınmış, sanayileşmiş bir ilçe olarak yoluna devam edecek." diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, geçmiş dönem AK Parti Karabük milletvekilleri ile partililer katıldı.