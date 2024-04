Adıyaman Grand İsias Otel Davası: Adalet İsteyen Aileler Adalet Bakanı ile Görüştü

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 72 kişiye mezar olan Adıyaman Grand İsias Otel'de evlatlarını kaybeden Ruşen Karakaya ve Pervin İpekçioğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya, "İsias, Türkiye'de emsal bir dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek. Adalet bakanımıza da yanımızda olduğu için, destek olduğu için, davamızı takip ettiği için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. Pervin İpekçioğlu ise "Biz evlatlarımızı kaybettik ama dimdik ayaktayız. Çünkü bu kişilerden hesap soracağız. Bunun bir bedeli var, bunu ödeyecekler" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesi kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya ile kızı Serin'i kaybeden Pervin İpekçioğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Aileler görüşme sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"DAVADA SON GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK"

Ruşen Yücesoylu Karakaya, şöyle konuştu:

"Biz bugün burada Adalet bakanımızla görüşmek için geldik. Biz Kıbrıslı aileler olarak, Adıyaman'da Grand İsias Otel'de 35 canımızı kaybettik. Çocuklarımızı, canlarımızı, en değerlilerimizi kaybettik. 14 aydır adalet mücadelesi veriyoruz. Kıbrıs'ta Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni kurduk. Bir çatı altında tüm aileler adalet mücadelemizi çok güçlü bir avukat ekibimizle devam ettiriyoruz.

Ona davada yaşanılanları, davada son gelişmelerle ilgili bilgi verdik. Zaten kendisi davaya çok hakimdir, davamızı takiptedir. Yılmaz Bey'in kendisi de Kıbrıs'a gelip çocuklarımızı, kayıplarımızı ziyaret edip bize taziyelerini bildirmişti. Bugün bizi kabul etmesi bizim için, Kıbrıslılar için önemli bir değerdir. Adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İsias, Türkiye'de, Adıyaman'da emsal bir dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek. Adalet bakanımıza da yanımızda olduğu için, destek olduğu için, davamızı takip ettiği için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aileler olarak bu davanın peşini bırakmayacağız. Her sorumlunun, bu otelin yapımında yanlış yapan, usulsüzlükle hareket eden herkesin en ağır cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz."

"BAKANA ADALET İSTEĞİMİZİ TEKRARLADIK"

Pervin İpekçioğlu ise şunları kaydetti:

"Bugün, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bey'le görüşmek üzere Ankara'dayız. Bakan beyle görüştük, davada geldiğimiz noktayı, gelişmeleri aktardık. Tabii ki hep bir ağızdan, omuz omuza Kıbrıs-Türkiye halkı olarak adalet isteğimizi tekrarladık. Kıbrıs'ta adalet isteğimiz çığ gibi büyüyor. ve bunu 26 Nisan'da hep birlikte güçlü bir şekilde orada olarak dile getireceğiz. Adalet isteğimizi hep tekrarlıyoruz ama bu adalet kavramının içini doldurmak gerekir. Adil bir karar çıkması gerekir. Çünkü İsias'ta Kıbrıs geleceğini kaybetti. 11-16 yaş arasındaki çocuklarımızı kaybettik. Bu çocuklar Kıbrıs Türk toplamına şekil verecek, yön verecek kapasiteye sahip zeki çocuklardı."

EFE BOZKURT VE HALİL BAĞCI'NIN TAHLİYE EDİLMESİNE TEPKİ

Mahkemeye, Gazi Üniversitesi'nden bilirkişi raporu geldiğini hatırlatan İpekçioğlu, "Mahkeme heyeti, bu rapora dayanarak Efe Bozkurt'u ve Halil Bağcı'yı tahliye etti. Tabii her ikisi de aslında tahliye kararı verilmeyecek olan kişiler. Çünkü Efe Bozkurt, İsias şirket ortaklarından biri, Halil Bağcı ise 3 sayfalık raporla apartmandan otele çevrilen ve eksik evrakı tamamlayan imza sahibi olan fenni mesul. Bu kişinin kusursuz olması zaten mümkün değil. Çünkü Halil Bağcı'nın 3 sayfalık raporu olmasaydı apartmandan otele çevrilecek olan belge tamamlanmamış olacaktı ve yapı ruhsatı alınamayacaktı. Göz göre göre Gazi Üniversitesi, Halil Bağcı'yı nasıl kusursuz addetti bunu gerçekten hukuki anlamda yorumlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BU KİŞİLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

İpekçioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 6 Şubat'ta binlerce insan öldü, binlerce masum can aslında arsız insanlar yüzünden hayatını kaybetti. Biz İsias'ın emsal bir dava olması için uğraşıyoruz. Çünkü bizim canlarımız gitti, gidenler gitti geri gelmeyecek ama bundan sonra böyle bir felaket yaşanmaması için uğraşıyoruz. Bakan Yılmaz Tunç da bizimle birlikte olduğunu, yanımızda olduklarını söylediler. Tabii ki bu bize güç verir. Gücümüze güç katar. Zaten güçlüyüz. Biz evlatlarımızı kaybettik ama dimdik ayaktayız. Çünkü bu kişilerden hesap soracağız. Bunun bir bedeli var, bunu ödeyecekler."

"ADALETE IŞIK TUT" YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

19 Nisan tarihinde Kıbrıs'ta "Adalete Işık Tut" yürüyüşü gerçekleştireceklerini hatırlatan Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bütün Kıbrıs halkı tek yürek bir şekilde bu davayı her gün bizimle birlikte takip ediyorlar. Her gün bizim çocuklarımızla yatıp, bizim çocuklarımızla kalkıyorlar. Biz yine 'Adalet Işık Tut' diyerek meşalelerimizle bir adalet yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güvendiğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nden adalet istediğimizi çığlıklarımızla onlara duyuracağız. Bu davanın peşinde olduğumuzu tekrar bu mesajı vereceğiz." diye konuştu.

"YARGI DOĞRU ŞEKİLDE İŞLERSE EMSAL KARARLAR ÇIKACAKTIR"

"Adıyaman halkı sonuna kadar yanımızda" diyen Karakaya, şöyle devam etti:

"Adıyaman halkı bizimle birlikte mahkemeye geliyor, bizimle birlikte saatlerce mahkemeyi dinliyor, bizimle birlikte ağlıyorlar, Adıyaman halkına bize destek oldukları için buradan çok teşekkür ediyorum. Sadece Adıyaman halkı da değil, Türkiye'nin her bir yerinden Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Manisa'dan, Antalya'dan her yerden bize büyük bir destek var. Çünkü biliyorlar ki Şampiyon Melekler aslında tüm Türkiye'de olan kayıpları simgeliyorlar. Bu dava emsal bir dava olduğunda adalet yerini bulacak. Türkiye'de bazı şeyler değişecek. Mısra Öz her zaman yanımızdaydı, biz de her zaman Mısra hanımın yanındaydık. O artık ailemizin bir parçası. O da bizimle birlikte ağlıyor, bizimle birlikte mücadele ediyor. Biz de onun davasında sonuna kadar yanındayız. Tüm deprem davaları neredeyse aynı davalar, herkesin sorunu ve derdi aynı. Raporlar, bilirkişi raporları, mahkemenin aldığı kararlar... Biz sadece yargının doğru bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Yargı doğru şekilde işlerse, mahkemeler doğru karar verirse zaten emsal kararlar çıkacaktır."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan Grand İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberler Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmalarını talep etmişti.

3 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, statik proje müellifi Halil Bağcı ve fenni mesul ve statik proje müellifi Erdem Yıldız'ın tutukluluklarının devamına; tutuksuz yargılanan Bilge Açık, Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu'nun ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vermişti.

Mahkeme, yapılan tutukluluk incelemesinde otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ve Halil Bağcı'nın, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar vermişti.

Davanın ikinci duruşması 26 Nisan 2024 Cuma günü yapılacak.