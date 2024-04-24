Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Çocuk Haklarını Önemsiyor

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Paneli"nde yaptığı konuşmada, "Çocuk haklarını önemsiyoruz. Çocuk hakları konusunda Türkiye uluslararası sözleşmelere imza atan bir ülke. Mevzuatımızda da çocuğun üstün yararını gözeten gerek ceza mevzuatımızda gerek diğer mevzuatımızda önemli düzenlemeleri son 22 yılda hayata geçirdik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Paneli'nde konuştu. Çocuk hukuku alanın çalışan akademisyenlerle bir araya gelen Bakan Tunç, "'Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onlara zarar gelmesini hiçbir anne baba istemez, devlet de istemez. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız toplum kesimi. Başta anne babaya ve devlete çok önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla aile korunacak ki içerisindeki kadın da, çocuk da korunabilsin" diye konuştu

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN KATLEDİLMEMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Filistinli çocukların yaşadıklarına da değinen Tunç, "Çocuk gülerse dünya güler ama bugün Filistin'de çocuklar ağlıyor. 1917 yılından bu yana Filistin'de zulüm var. Mazlumlara işkence var. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail saldırılarında şehit edilen mazlumlar var. 37 bin Filistinli şehit edildi. Bunun 15 binden fazlası çocuk, yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Küresel sistem dediğimiz ülkeler buna seyirci kalıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar dünya siyasi tarihine birer kara leke olarak geçiyor. Türkiye, Gazze'ye yardıma koşan ülkelerin en başında. Filistin'deki çocukların katledilmemesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"KADINI VE ÇOCUĞU KORUYAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Bakan Tunç şunları söyledi:

"2003 yılında aile mahkemelerini kurduk. 2003 yılına kadar aile mahkemeleri yoktu, diğer mahkemeler içerisinde aileyle ilgili, boşanmayla ilgili, kadınlarımızın, çocuklarımızın mahkeme süreçlerinde nasıl sıkıntılar çektiğini biliyorduk. 2011 yılında da Aile Bakanlığı kuruldu. İçerisinde çocuk hakları ve hizmetleriyle ilgili yapısal düzenlemeler yapıldı. Kadını ve çocuğu koruyan önemli değişiklikler oldu. Bugün çeşitli yuvarlak masa toplantıları ile devam edecek çocuk hukuku ile ilgili panelimiz. Özellikle çocuk hakları, çocuk yargılamasıyla ilgili önemli mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmiştik. Şimdi bunların uygulamasına yönelik önemli çalışmalar var. Tüm bunların değerlendirileceği, uygulamadaki eksikliklerin ortaya konacağı ve çözüm önerilerinin sunulacağı Türkiye Yüzyılı'nda Çocuk Hukuku Paneli başladı. Çocuk haklarını önemsiyoruz. Çocuk hakları konusunda Türkiye uluslararası sözleşmelere imza atan bir ülke. Mevzuatımızda da çocuğun üstün yararını gözeten gerek ceza mevzuatımızda gerek diğer mevzuatımızda önemli düzenlemeleri son 22 yılda hayata geçirdik.

"ÇOCUK ADALET MERKEZLERİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Çocuk Adalet Sistemi dediğimiz özellikle çocuklara özgü yargılama yapılacak mekanların yetişkinlerden ayrı olması lazım. Bu konuda da Çocuk Adalet Merkezi dediğimiz uygulamayı başlattık. Erzurum'da Çocuk Adalet Merkezimiz faaliyete geçti. Bursa'da yakın zamanda açılışını gerçekleştirdik. Şimdi Gaziantep'te Çocuk Adalet Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Öncelikle büyükşehirlerimiz başta olmak üzere Çocuk Adalet Merkezleri'ni hayata geçiriyoruz."