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Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliği, bu fırsatı bizlere verdiler. Bizler de memleketimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz." dedi.

Bartın'da "Sevgi Yürüyüşü" etkinliğine katılan Bakan Tunç, vatandaşlarla Belediye Sosyal Tesisleri'nden Hükümet Caddesi'ne yürüdü.

Esnaf ve vatandaşlara karanfil veren Tunç, onlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Tunç, Bartın'da yeni bir dönemin başlayacağını, "Karadeniz'in incisi, Türkiye'nin doğa harikası" Bartın'ı birliğin gücüyle turizmde bir marka yapacaklarını söyledi.

Tunç, sanayisi gelişmiş, bir üniversite şehri için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini, Bartın'da Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye örnek bir birlikteliği gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Beraber olduk, birlik olduk, bugünkü şu manzara bunu gösteriyor. Bartın için bir araya geldik, gücümüzü birleştirdik. Bundan sonra Bartın'ımızda eser siyaseti, hizmet siyaseti konuşacak. Adayımız Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na sonuna kadar destek olacağız. Bütün projelerinin arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliği, bu fırsatı bizlere verdiler. Bizler de memleketimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Kazanan Bartın olacak."

Bartın Irmağı'nı turizmde bir çekim merkezi yapacaklarını, kentte taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini anlatan Tunç, "Bartın, barajlarıyla, üniversiteleriyle, yollarıyla, tünelleriyle öğrenci yurtlarıyla, hastaneleriyle, turizm yatırımlarıyla, organize sanayiyi bölgesini dolduran fabrikalarıyla artık göç veren değil, nüfusu artan bir il oldu. İnşallah burada gerçek, üretken, kalkınmacı bir belediyecilik uygulanacak. Cumhur İttifakı'nın, birlikteliğin gücünü burada rekor bir oyla göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun da konuşma yaptığı programın ardından Tunç, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA / Güncel

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