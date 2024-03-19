Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçına dair yeni açıklamalar yaptı. "Sahaya giren 38 kişinin kimliği tespit edildi, 12 kişi gözaltında" diyen Tunç, futbolcularla ilgili bir soruşturma olmadığını söyledi.

Trabzon'daki maçta çıkan olayları kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Tunç, Başsavcılığın kamera görüntülerini de izleyerek gerekli soruşturmayı yapacağını belirtti.

Bakan Tunç, "Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da soruşturma olacağı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle futbolcular ile ilgili bir soruşturma yok" diye konuştu.

Tunç'un daha önce yaptığı "Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur" şeklindeki açıklamaya, Fenerbahçe tepki göstermişti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul kararını KAP'a bildirdi

Öte yandan, Fenerbahçe 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararını, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Genel Kurul'da "Futbol A Takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği" belirtildi.

Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü toplanacak.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Korkmaz: İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ise Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili olarak, "Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım" dedi.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Korkmaz, "İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim" diye konuştu.

"Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım" ifadelerini kullanan Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim."

Fenerbahçeli bazı oyuncular karşılaşma sonrası kendilerine saldırıda bulunan bazı Trabzonspor taraftarlarına karşılık vermiş, Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a arkadan yumruk attığı görülmüştü.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan genç kaleci, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz...Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili soruşturmasına devam ederken, hakem ve temsilci raporları da bugün Hukuk Kurulu'na gönderilecek.

TFF Hukuk Müşavirliği, yapacağı değerlendirme sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıklayacak.

Bugün sevklerin, Perşembe günü cezaların açıklanması bekleniyor.