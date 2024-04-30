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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuveyt Büyükelçisi'ni Kabul Etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti. Tunç, Kuveyt Büyükelçisi Alenzi ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Tunç, Büyükelçi Alenzi ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alenzi ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Tunç, Büyükelçi Alenzi ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Tunç Türkiye Ankara Kuveyt Diplomasi Politika Güncel Haberler

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