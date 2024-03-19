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Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylara karışan 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolculara yönelik bir soruşturmanın olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek futbolculara yönelik bir soruşturmanın olmadığını açıkladı.

SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Bakan Tunç, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" ifadelerine yer verdi. Bakan Tunç'un bu açıklamaları "Futbolculara soruşturma mı açılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

AÇIKLIK GETİRDİ: FUTBOLCULARA SORUŞTURMA YOK

Konuyla ilgili bugün akşam saatlerinde bir açıklama daha yapan Bakan Tunç, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek Fenerbahçeli futbolculara yönelik bir soruşturmanın olmadığını belirtti. Bakan Tunç, "Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır. Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Haberler.com / Ayça Elal - Spor

Trabzonspor Yılmaz Tunç Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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