Üye Girişi
Haberler

Bakan Tunç: Seçim broşürü dağıtan vatandaşlara saldırıyı kınadı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tunç: "Seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, açıklamasının devamında, seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu, demokrasilerde şiddete yer olmadığını ve birlik beraberliğe yönelik bu tür saldırıların başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yılmaz Tunç AK Parti İstanbul Maltepe Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir? DEM Parti Bilecik Adaklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Adaklı adayı Ahmet Delikanlı kimdir? DEM Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Osmaneli adayı Abdurrahim Şengül kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında, ne mezunu? DEM Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Yusufeli adayı Özden Ünal kimdir? DEM Parti Artvin Murgul Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Murgul adayı Ensar Topal kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi? Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk sorunun cevabı! DEM Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Arhavi adayı Rezan Kayran Ay kimdir? DEM Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Ardanuç adayı Zeynep Nur Akkuş Dağ kimdir? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy adayı Ayşegül Korkutan kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı adayı Mehmet Şükrü Kahraman kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title